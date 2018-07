Politie houdt twee mannen aan na zware mishandeling

Eindhoven - Vannacht rond half 6 ontstond op het Stratumseind in Eindhoven een ruzie tussen een groep personen die uitmondde in een vechtpartij. Aanleiding voor de ruzie is nog onduidelijk. Bij de vechtpartij zijn diverse zware mishandelingen gepleegd. Twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Een man van 28 jaar uit Eindhoven is in het ziekenhuis behandeld aan onder meer een gebroken jukbeen en verschillende schaafwonden en blauwe plekken. Het tweede slachtoffer is een 30 jarige man uit Eindhoven. Beide mannen zijn inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis.