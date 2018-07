Politie onderzoekt verkeersongeval bij Rosmalen

Rosmalen - Omstreeks half 2 vannacht vond een ernstig ongeval plaats op de A59 in de buurt van Rosmalen. De auto is van de weg geraakt, door een sloot gereden en op de secundaire weg, de Graafsebaan, tot stilstand gekomen. In het voertuig zaten 5 inzittenden. Zij zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de omgeving. Een 21 jarige vrouw uit Gemert is aan haar verwondingen overleden. De andere slachtoffers waren een 24 jarige vrouw uit Oss, een 17 jarige jongen uit Nuland, een 14 jongen uit Rosmalen en een 29 jarige man uit Den Bosch.