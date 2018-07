Politieagent gewond na aanhouding

Rond 20.30 uur kreeg de politie een melding dat er ruzie zou zijn in een woning aan de Alpherbrink in Waddinxveen. In de woning troffen de agenten de later aangehouden man aan die nadat hij werd aangesproken zeer agressief reageerde en hen bedreigde, vermoedelijk was hij onder invloed van alcohol. De agenten vroegen de man tevergeefs meerdere malen om zich te kalmeren. Ook nadat de agenten buiten de woning in gesprek waren met betrokkenen bleef de man zich zeer recalcitrant gedragen en belemmerde hij de werkzaamheden van de agenten. Daarop werd de man aangehouden en bij deze aanhouding raakte een agent gewond aan zijn voet. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek de agent een breuk te hebben opgelopen in zijn voet. De aangehouden man wordt gehoord en de politie onderzoekt de zaak nader.