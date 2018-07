Drie aanhoudingen na straatroof in Zeist

Rond 1.00 uur belde een 20-jarige man de politie om te melden dat hij zojuist beroofd was door vier mannen. Bij de beroving zou gedreigd zijn met een vuurwapen. De politie kreeg de verdachten al snel in beeld en kon hen een uur later aanhouden aan de Universumlaan. Het gaat om een 21-jarige man en twee 19-jarige mannen, allen uit Soest. Naar een vierde verdachte wordt nog gezocht.

De politie komt graag in contact met mensen die getuige zijn geweest van de nachtelijke beroving. Er kan gebeld worden met 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000 en via M-Online. Bovendien kan informatie worden gedeeld via het meldformulier op Politie.nl.