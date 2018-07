Berkhouter aangehouden na mishandeling

Na een melding vonden de agenten het slachtoffer op straat aan de Dubbele Buurt. Op basis van verklaringen was snel duidelijk dat de Berkhouter verdachte was van deze mishandeling. Agenten zagen even later de verdachte op de Stationweg lopen en daar is hij aangehouden. De politie onderzoekt wat de aanleiding voor deze zware mishandeling is en de verdachte zit nog vast. Als u iets gezien heeft en de politie heeft nog niet met u gesproken, dan kunt u die informatie delen via 0900-8844. Het kan ook altijd anoniem. Dan belt u met 0800-7000.

2018134704