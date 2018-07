Man aangehouden na inbraak in bestelbus

Na een melding, rond 02.45 uur, van een getuige vonden agenten in die buurt spullen uit dat bedrijfsbusje. Die spullen zijn door de verdachte kennelijk ‘koud gezet’, met de bedoeling om ze op een later moment weer op te halen. Even later zagen andere agenten een man lopen, die aan het signalement voldeed en hij werd meteen ingerekend. De politie komt graag in contact met meer getuigen, die mogelijk de inbraak in het busje hebben gezien, of mensen die hebben gezien dat de verdachte na de inbraak de spullen heeft weggelegd. Die informatie kunt u delen via 0900-8844. Liever anoniem? Dan kunt u bellen met 0800-7000

2018134739