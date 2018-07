Aangehouden voor vier strafbare feiten

In de Barietdijk is de auto door de agenten aan de kant gezet. Bij aanspreken van de bestuurder, een 23-jarige inwoner van Roosendaal, roken de politiemensen de voor hen bekende hennepgeur. Op hun verzoek om overdracht van alle aanwezige drugs in de auto verklaarde de bestuurder geen drugs in de auto te hebben, maar de agenten mochten wel kijken.

In de auto werden een hoeveelheid hasj, hennep en diverse artikelen om drugs te gebruiken aangetroffen. Ook vonden de agenten nog een aanzienlijk geldbedrag en inbrekerswerktuig. De man is aangehouden op verdenking van bezit van drugs, handel in drugs, witwassen en overtreding van de APV van de gemeente Roosendaal (omdat hij in het bezit was van inbrekerswerktuig). Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex en zal daar zondag gehoord worden.