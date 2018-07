Dronken jongen raakt rijbewijs kwijt

Helaas voor hem, zo bleek later, vond hij het een goed idee om nog even de stad in te gaan. Daar was hij even en was meteen op een negatieve manier aanwezig. De jongen liep constant te schelden en te vloeken en een hoop mensen gaven aan dat zij zich stoorden aan het provocerende gedrag van de jongen. De mensen deden hun beklag bij agenten die in de stad liepen.

Zij hebben de jongeman vriendelijk doch dringend verzocht om het centrum te verlaten en naar huis te gaan. Meerdere malen maakte de jongeman aanstalten om dat te gaan doen, maar telkens kwam hij toch weer terug. Na een tweetal waarschuwingen belde de jongen 112, terwijl er niets aan de hand was. Omdat het risico dermate groot was dat de openbare orde door de jongen verstoord zou worden is hij aangehouden door de agenten. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex en wordt daar zondag gehoord.