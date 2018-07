Dronken vrouw betrapt achter het stuur

Agenten zijn een kijkje gaan nemen en troffen de auto met de vrouw aan. Ze was inmiddels alweer aan het rijden. De vrouw heeft op straat een blaastest moeten doen. Hier kwam uit dat zij veel te veel gedronken had en dus is ze meegenomen naar het politiebureau om een ademanalyse te ondergaan. Na de blaastest op het analyseapparaat bleek dat zij 930 ug/l blies en dat is dus ruim vier keer meer dan is toegestaan. Het rijbewijs van de vrouw is ingevorderd en zij heeft een dagvaarding meegekregen na overleg met de Officier van Justitie. Ze mag zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. De vrouw is 35 jaar en komt uit Sluis.