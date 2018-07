Motorrijder onder invloed zonder rijbewijs na gevaarlijk rijgedrag aangehouden

De Bredanaar reed op zijn motorfiets over de Markt. Hij reed met hoge snelheid tegen de richting in rakelings langs de volle terrassen in de richting van de Oude Bredaseweg. Een motoragent achtervolgde hem en zag dat de man diverse verkeersovertredingen pleegde. Zo reed hij tegen het verkeer in, over een voetpad en negeerde hij een 30 km zone. Bij zijn aanhouding op de Vioolstraat gaf hij de personalia van zijn broer op, die wel een motorrijbewijs heeft. Zelf heeft hij geen motorrijbewijs en zijn autorijbewijs is al jaren geleden ongeldig verklaard. Hij bleek onder invloed van alcohol te zijn. Hij blies 335 ugl. Hij is in het verleden al vaker bekeurd voor rijden onder invloed en rijden zonder geldig rijbewijs. De motorfiets is in beslag genomen.