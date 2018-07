Voor de zoveelste keer gereden zonder rijbewijs

Middelburg - Bij een controle in het kader van de Wegenverkeerswet is zaterdagmiddag rond 17.10 uur, op het Groene Woud in Middelburg, een bestelbusje in beslag genomen door de politie. De bestuurder was niet in het bezit van een geldig rijbewijs en was hiervoor al meerdere malen met de politie in aanraking geweest.