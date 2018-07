Bestuurder die wegliep na ongeval is aangehouden

Zaterdagavond 19.00 uur kreeg de politie de melding van het ongeval. Op de Hofweg troffen de agenten een auto aan met daarin twee personen die bekneld zaten. Een 43-jarige Poolse vrouw is per traumahelikoter naar Nijmegen gebracht en de 35-jarige Poolse man is per ambulance naar Nijmegen gebracht. Over de aard van de verwondingen is geen informatie beschikbaar.

De weggelopen bestuurder van het ongeval is zaterdagavond rond 21.30 uur in een nabijgelegen maisveld aangetroffen. De politie kwam de man op het spoor dankzij getuigen, inzet van de politiehelikopter en een politiehond. De man was gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is aangehouden als verdachte in deze zaak.

2018106792