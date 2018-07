Jonge vrouw overleden na verkeersongeval

Rond 3.20 uur kwam de melding van een ernstig ongeval op de Venrayseweg. Een auto belandde in de berm tegen een boom. Dit gebeurde nadat de 19-jarige bestuurder uit Venray de macht over het stuur verloor. Vermoedelijk was de hoge snelheid aanleiding voor het verliezen van de controle.

De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis in Venlo gebracht. De twee andere inzittenden, een 17- en een 19 jarige jongen uit Venray raakten ook gewond. De 17-jarige jongen is met ernstig letsel naar Nijmegen gebracht. De 19-jarige is per ambulance naar het ziekenhuis in Venlo gebracht. Een traumahelikopter verleende medische bijstand.

2018106972