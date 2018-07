Tienjarige jongen overleden bij ernstig verkeersongeval

Het onderzoek naar de exacte toedracht is nog niet afgesloten. De politie zet het onderzoek voort. Vermoedelijk is er een medische oorzaak waardoor de 31-jarige vader de macht over het stuur verloor en met hoge snelheid de rotonde bij de Valkenhuizerlaan opreed. De auto raakte van de weg en kwam ondersteboven naast de weg tot stilstand.

De vader is met het ernstig gewonde kind naar het ziekenhuis in Heerlen gebracht. Het jongetje is later op de avond overgebracht naar het ziekenhuis in Maastricht. Daar is hij in de nacht van zaterdag op zondag overleden. De andere drie jongens, de zonen van de bestuurder van 7, 10 en 11 jaar zijn direct na het ongeval overgebracht naar Maastricht. Hun situatie is stabiel.

De man en de jongens komen uit een klein plaatsje in de buurt van Gangelt, net over de Nederlandse grens.

2018106695