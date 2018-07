Politie publiceert halfjaarcijfers 2018

Technische toelichting meerjarig beeld

Op het dataportaal staan de cijfers vanaf 2012. Bij de beoordeling van de criminaliteitscijfers in meerjarig perspectief, moet rekening gehouden worden met de volgende aandachtspunten: De afgelopen jaren was er sprake van een daling van de geregistreerde criminaliteit van circa 6 procent per jaar. Sinds april 2017 is voor het doen van internetaangifte naast het inloggen via DigiD (sinds juni 2016) ook de zogenoemde DigiD 2 authenticatie vereist. Hierbij wordt een bevestiging via je mobiel gevraagd. Dit leverde een trendbreuk op, zowel ten aanzien van het aantal internetaangiften als van het totaal aantal geregistreerde misdrijven. Dit is dan ook terug te zien bij die misdrijven waarbij via internet aangifte kan worden gedaan (diefstal en vernieling).

In mei 2015 is er een nieuwe indeling voor fraude ingevoerd. Hierbij wordt nu onderscheid gemaakt tussen horizontale, verticale en overige fraude. In geval van horizontale fraude gaat het om fraude waarbij burgers en bedrijven slachtoffer zijn. Ook worden sinds mei 2015 meldingen van fraude geregistreerd met onlinehandel (onderdeel van horizontale fraude) als aangifte van een misdrijf. Dit gaf een toename van circa 40.000 misdrijven op jaarbasis.

Vanaf 2016 wordt mensenhandel onder 1.6.3 Veiligheid overig weggeschreven. Dit is de reden van de daling tot 0 bij 3.2.3 mensenhandel.

Bij de geregistreerde misdrijven zijn ook de pogingen opgenomen. Voor sommige misdrijven (bijvoorbeeld moord/doodslag) levert dat een veel hoger aantal op dan het aantal voltooide misdrijven.