Inbreker vast in het gras

Rond 11.45 uur kreeg de politie een melding van een bestelbus die vast in het gras zou staan. In deze bestelbus zouden spullen liggen afkomstig van een eerder gepleegde inbraak. Ter plaatse troffen de agenten de bestuurder en twee kratten met sterke drank in de bestelbus aan. Eerder die ochtend was er een inbraakmelding gedaan bij een restaurant aan het Reinaldapad. Hierbij zouden twee kratten met sterke drank zijn ontvreemd. De bestelbus die vast zat in het gras is met een sleepwagen weggesleept en samen met de verdachte overgebracht naar het politiebureau. Hij is ingesloten voor onderzoek.

2018134995