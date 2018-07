Getuigen gezocht van steekincident Honselersdijk

De politie onderzoekt de toedracht naar het steekincident. Op dit moment is nog niet duidelijk waar het steekincident heeft plaats gevonden. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. Door de forensische opsporing en een speurhond is er rondom de woning onderzoek gedaan. De recherche wil graag weten wat er zich de momenten direct voorafgaand aan en tijdens het steekincident heeft afgespeeld.



Getuigenoproep

De politie wil graag in contact komen met mensen die iets gezien of gehoord hebben dat mogelijk te maken heeft met dit incident. Heeft u informatie die mogelijk relevant kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844. Anoniem kan dat via Meld Misdaad Anoniem 0880-7000.