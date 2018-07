Man aangehouden voor oplichting na valse aangifte van straatroof

Het vermeende slachtoffer verklaarde dat hij in de directe omgeving van de Meppelweg door een man, onder bedreiging, van zijn geld en zijn mobiele telefoon was beroofd. De politie deed uitgebreid onderzoek naar dit incident. Gaandeweg het politieonderzoek, kwamen er steeds meer twijfels bij de verklaring van deze man. De politie vermoedt dat het hier om een valse aangifte gaat. De man wordt er ook van verdacht dat hij de verzekeringsmaatschappij heeft opgelicht, want daar diende hij een claim in. De strafbaarstelling van oplichting is een gevangenisstraf van maximaal 4 jaar. Het bedrag dat inmiddels aan de man is uitgekeerd wordt van hem teruggevorderd.



Valse aangifte

Het doen van een valse aangifte is een misdrijf en wordt zwaar bestraft. Als uit onderzoek blijkt dat een aangever een valse aangifte heeft gedaan riskeert deze een gevangenisstraf van maximaal 1 jaar. Valse aangiften bezorgen de politie onnodig werk. Ook kunnen dergelijke incidenten voor veel onnodige onrust zorgen bij inwoners.