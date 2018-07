Politieagenten bedreigd, verdachte aangehouden

Rond 05.00 uur kreeg de politie een melding dat er in de Hendrik Zwaardecroonstraat harde knallen waren gehoord. Toen de twee politieagenten poolshoogte namen bij de woning zagen zij dat de later aangehouden man vuurwerk uit zijn woning gooide. Nadat de politieagenten bij de woning van de man aanbelden, bedreigde hij hen direct met een groot vleesmes. De politieagenten voelden zich zo bedreigd dat zij hun dienstwapen op de man richtten. Uiteindelijk is de man buiten de woning aangehouden, het vleesmes is in beslag genomen. De verdachte zit nog steeds vast aan het politiebureau en wordt gehoord.



Geweld tegen politieagenten wordt niet geaccepteerd

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politieambtenaren hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt: agenten, rechercheurs, medewerkers van de meldkamer, baliemedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen.



