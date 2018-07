Geen metrokaartje, wel twee pistolen en patronen

De man zat dinsdag rond 21.00 uur in de metro. Bij een controle van vervoersbewijzen op metrostation Rijnhaven, bleek dat de man geen geldig vervoersbewijs had. Na de mededeling dat op het politiebureau zijn kleding en tas onderzocht zouden worden, gaf de verdachte aan dat hij gewapend was. In zijn tas zaten twee pistolen en een zakje met 9 patronen. De man is daarop aangehouden en overgebracht naar politiebureau Zuidplein. Waarna hij later is voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij zit nog vast.