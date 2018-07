Politie zoekt overvallers Oostzeedijk

Zaterdag rond 21.00 uur ‘s avonds belden er twee mannen aan bij de vrouw in Rotterdam-Kralingen. Ze opende de deur en de twee betraden vervolgens met een vuurwapen de woning. Ze richtte dat op haar en vroegen om geld. Ze werd daarbij ook nog eens hardhandig vastgepakt. Met honderden euro’s ging het tweetal ervandoor. Het onderzoek naar de mannen loopt en de politie hoopt dat getuigen de mannen herkennen.

Signalement overvallers

Beide overvallers zijn ongeveer 1.80 meter lang. De een heeft blond kort haar en droeg een korte broek. De ander heeft bruin haar en had een zwart vuurwapen bij zich. Heeft u die avond iets gezien of gehoord dat kan leiden naar de daders? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844 of als u liever anoniem wil blijven via 0900-8000. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen.