Politie zoekt overvallers pizzabezorger Smitsweg

Dinsdagavond tussen 17.30 uur en 18.00 uur reed de bezorger op de Smitsweg. Opeens kwamen er drie jongens naast hem rijden en begonnen tegen zijn scooter te duwen en te schoppen. De bezorger stopte en kreeg vervolgens zelf ook een duw. Het drietal dwong hem om zijn portemonnee af te geven. Dit weigerde hij eerst, maar gaf m uiteindelijk toch. De drie gingen er vandoor in de richting van de Kilweg.

Heeft u iets gezien?

De politie vraagt getuigen zich te melden. Het gaat om drie jongens, van wie er eentje een donkere huidskleur heeft. De andere twee zijn blank. Alle drie tussen de 18 en 20 jaar oud en ongeveer 1.80/1.85 meter lang. Twee hebben een fors postuur, de derde is slank. Twee van de drie hadden een helm op. Geen van de scooters van de overvallers had een kentekenplaat. Een scooter is wit van kleur. Alle informatie is welkom. Bel met 0900-8844 of als u liever anoniem blijft, met 0800-7000. U kunt ook het tipformulier onderaan invullen.