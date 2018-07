Vondst vuurwapen in voetbalkooi

De getoonde foto is een stockfoto

De politie kreeg een melding binnen over drie ruziënde mannen. Eén van hen zou daarbij een vuurwapen in zijn hand hebben. Agenten gingen op de melding af en kregen het drietal op ‘de Draaischijf’ bij het entrepotgebouw in het vizier.

De man werd gefouilleerd, er werd in eerste instantie geen vuurwapen aangetroffen. Enkele ogenblikken later werd het wapen door agenten in het gras van een nabijgelegen voetbalkooi gevonden.

De politie doet onderzoek naar de aanleiding en omstandigheden van de ruzie. De man is aangehouden, voorgeleid en zit voorlopig vast.