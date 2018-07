Aanhouding na drugsvondst

Agenten zagen dat op de kruising van de Nieuwe Kadijk en de Doornboslaan een man met zijn auto door het rode verkeerslicht reed waardoor ene andere automobilist moet remmen. Ze gaven de overtreder een stopteken. Hij vertelde dat zijn rijbewijs thuis lag. De dienders roken in de auto een henneplucht die verneveld was met parfum. Bovendien zagen ze op de grond bij de bijrijder enkele patronen liggen. De bestuurder stapte na lang aandringen uit en haalde toen alsnog zijn rijbewijs onder de bestuurdersstoel vandaan. In de auto werd een zak met daarin 14 bolletjes aangetroffen. Het gaat vermoedelijk om cocaïne maar moet nog verder getest worden. Na de drugsvondst is de bestuurder aangehouden. De auto is in beslag genomen en wordt nog nader op drugs onderzocht.