Man aangehouden na inbraak

De politie kreeg op maandag 16 juli rond 4.30 uur de melding van een mogelijke inbraak aan de Kade. Er gingen direct meerdere eenheden ter plaatse. Ze troffen een geforceerde voordeur aan, maar geen inbreker(s). De omgeving werd afgespeurd naar de mogelijke dader(s). In de Ettingstraat werd in een tuin een man gevonden. Die zette het vervolgens op een lopen, maar kon uiteindelijk worden aangehouden. De man verzette zich tijdens zijn aanhouding waardoor agenten gepast geweld moesten gebruiken om hem onder controle te krijgen. De verdachte is afgevoerd naar het politiebureau. De man had een geldbedrag op zak, mogelijk afkomstig van de inbraak. De politie onderzoekt de zaak. Er zouden mogelijk meer daders bij betrokken zijn.