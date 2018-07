Twee arrestaties na diefstalpoging camera

De politie kreeg omstreeks 22.40 uur een melding dat drie personen bezig waren een camera weg te nemen bij de spoorwegovergang aan de Streepstraat in Berkel-Enschot. De getuige had het trio betrapt waarna ze op de vlucht sloegen. Agenten hebben twee mannen op de Streepstraat aangetroffen die volgens de melder betrokken waren bij de diefstalpoging. Een derde verdachte wist te ontkomen. De twee aangehouden verdachten zijn bekenden van de politie. De recherche stelt een nader onderzoek in.