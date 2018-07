Twee verdachten aangehouden voor woninginbraak

De politie kreeg omstreeks 02.50 uur een melding dat er werd ingebroken in een woning aan de Amstel. De alerte melder wist dat de bewoners op vakantie waren en zag plotseling het licht in de woning aangaan. Ook zag hij een man voor een raam staan. De eerste agenten die ter plaatse kwamen zagen een man op het plat dak aan de achterzijde van het pad staan. Deze inbreker sloeg op de vlucht maar werd in bosschages verder in de straat aangehouden. Na een zoekactie werd in een aangrenzende tuin nog een verdachte aangehouden. Er bleek inderdaad in de bedoelde woning te zijn ingebroken. Een kozijn was zwaar beschadigd en binnen was de boel flink overhoop gehaald. Met hulp van buurtbewoners die meezochten in de omgeving werd de auto van de twee inbrekers aangetroffen. Op de vloer lagen diverse inbrekerswerktuigen. De twee aangehouden verdachten weigerden hun personalia te geven. Het gaat vermoedelijk om twee mannen uit Heerlen 18 en 50 jaar.