Getuigen gezocht van woningoverval bejaarde bewoners

Uit onderzoek blijkt vooralsnog dat de overval heeft plaatsgevonden tussen 23.00 en 03.30 uur. De bejaarde bewoners die aanwezig waren in de woning zijn vervolgens door hen bedreigd en mishandeld. De slachtoffers werden opgesloten in de woning en wisten uiteindelijk rond 03.30 uur alarm te slaan.

Onderzoek

De bewoners zijn door agenten opgevangen en overgebracht naar het ziekenhuis voor medische behandeling. De mannelijke bewoner heeft enkele gekneusde ribben en een gebroken oogkas en kaak opgelopen bij de mishandelingen. Ook de bewoonster is voor medische behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog onbekend wat er precies buit is gemaakt door de verdachten bij de overval. Door medewerkers van de technische recherche is er vannacht in en rondom de woning een onderzoek ingesteld. Er is in de loop van de maandag een buurtonderzoek gehouden.

Getuigen gezocht

De politie doet een oproep aan getuigen om zich te melden. In het bijzonder vraagt de politie of er mensen zijn die in de nacht van zondag op maandag tussen 23.00 uur en 03.30 uur verdachte personen hebben gezien. Elk detail kan belangrijk zijn voor het lopende onderzoek, deel uw informatie daarom via 0900 – 88 44 of digitaal via het onderstaande tipformulier. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2018107423