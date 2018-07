Bewoner aangehouden voor explosie appartement

De man is aangehouden op verdenking van brandstichting en overgebracht naar het politiebureau waar hij werd verhoord en in verzekering is gesteld. De verdachte liep bij de explosie ernstige brandwonden op. Hij blijft verdachte maar mag zijn straf vanwege zijn fysieke toestand in vrijheid afwachten. Hij zal zich later moeten verantwoorden voor de rechter. Zijn leeftijd kan om privacy-redenen niet bekend worden gemaakt.