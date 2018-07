Vijf aanhoudingen in onderzoek naar faciliteren georganiseerde hennepteelt

Het onderzoeksteam kreeg zicht op een bedrijfspand aan de Ceresweg in Leeuwarden. Al snel werd duidelijk dat vanuit dit pand apparatuur en andere goederen, die gebruikt konden worden voor het kweken van hennep, werden geleverd. Zo werd in de grote hennepfabriek in Foxhol, die onlangs werd ontmanteld, apparatuur aangetroffen die zeer waarschijnlijk door deze groep was geleverd. Ook elders in Noord-Nederland leverde men apparatuur en goederen voor het kweken van hennep. Het voorbereiden en bevorderen van illegale hennepteelt is sinds 2015 strafbaar. Toen werd namelijk de Wet voorbereidingshandelingen illegale hennepteelt van kracht.