Mannen aangehouden voor diefstal lantaarnpalen

Rond 16:30 uur kreeg de politie een melding dat vier mannen bij een loods lantaarnpalen in een vrachtwagen aan het laden waren. De melder vertrouwde het niet en belde met de politie die snel ter plaatse was. In de loods troffen de agenten drie mannen aan. De mannen probeerden meteen aan de achterzijde van de loods te ontkomen, maar hun plan mislukte en politie hield ze aan. De vierde man rende weg in een andere richting, maar ook hier was een agent sneller en hield ook deze verdachte aan. De politie onderzoekt de zaak.

2018317875^JR