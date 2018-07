Aanhoudingen in politieonderzoek naar drugshandel

Arnhem - In een langer lopend rechercheonderzoek naar productie van en handel in drugs is de politie maandagmiddag op meerdere adressen in Arnhem Zuid binnengetreden. Daarbij werden een hoeveelheid grondstoffen voor drugsproductie en drugs aangetroffen. Drie personen zijn aangehouden op verdenking van (internationale) drugshandel.