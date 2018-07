Politie houdt verdachte aan voor overval

Op maandag 16 december liep een man eind van de middag de winkel in. Eenmaal binnen pakte hij een op een vuurwapen gelijkend voorwerp en bedreigde een klant die op dat moment aan het afrekenen was. Hij dwong de klant zijn portemonnee af te staan en verliet meteen daarna de winkel. De politie werd direct gealarmeerd. Maar ondanks dat agenten snel ter plaatse waren en in de omgeving naar de verdachte zochten, werd deze niet gevonden.