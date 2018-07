Beroving op het Karrespoor

Rond 14.30 uur reed een 50-jarige man uit Amersfoort op het Karrespoor in de richting van winkelcentrum Emiclaer. Plotseling kwam er een zwarte scooter naast hem rijden met twee mannen erop. Ze bedreigden hem met een vuurwapen en schreeuwden dat hij moest stoppen. Ze wilden geld en sloegen het slachtoffer op zijn hoofd. De twee verdachten ging er vervolgens vandoor met een geldbedrag en zijn scooter en reden weg in de richting van het station. Op de kruising Albert Schweitzersingel/ Zijderupsvlinder is één van de verdachten frontaal op een tegemoet komende fietsster gebotst. De vrouw raakte gewond en werd vervoerd naar een ziekenhuis. Ook de verdachte raakte gewond, mogelijk heeft hij een verwonding opgelopen aan zijn linkerwang.

Signalementen

De eerste verdachte heeft een licht getinte huidskleur, is vermoedelijk tussen de 16 en 20 jaar oud en ca. 1.80 meter lang. Hij heeft een tenger postuur. Hij droeg een spijkerbroek, blauw met wit trainingsjack en had een grote zakdoek voor zijn mond.

De tweede verdachte heeft een licht getinte huidskleur, is ca. 1.70 meter lang en heeft een slank postuur. Hij droeg een lange broek en lange mouwen, heeft kort haar en een vlassig snorretje.

Uw tip!

De recherche is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden. Heeft u iets gezien van beroving of het ongeval met de scooter? Heeft u andere informatie die het onderzoek kan helpen? Neemt u dan contact op met de recherche in Amersfoort via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.