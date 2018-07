Agent gewond bij aanhouding

Een 34-jarige man uit Hoorn werd op de locatie van het incident aangetroffen. Direct was de verdachte agressief tegen de agenten. De man schreeuwde en gaf één van de agenten een vuistslag in het gezicht. Hierdoor kwam de politieman ten val.



Ondanks de klap wisten beide agenten de verdachte, met behulp van pepperspray, aan te houden. De agent heeft flink letsel in het gezicht opgelopen en is in het ziekenhuis behandeld. Daar moet de agent ter controle blijven. De verdachte is aangehouden en voor verhoor en onderzoek meegenomen naar het politiebureau.



2018136237



Geweld tegen politie en hulpverleners

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt: agenten, rechercheurs, medewerkers van de meldkamer, baliemedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen.



Wat zijn de strafeisen bij geweld tegen de politie?

Justitie en politie treden streng op bij geweld tegen politiemedewerkers. In alle gevallen wordt melding of aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie brengt de verdachte zo snel mogelijk voor de rechter en eist een straf die driemaal zo hoog is. Daarnaast verhaalt de politie de schade op de dader. Dit geldt ook voor andere medewerkers met een publieke taak, zoals ambulance- en brandweerpersoneel, conducteurs of onderwijzers.