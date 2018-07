Drugsoverlast samen aanpakken

Ter plaatse troffen de agenten de verdachten aan en zijn de twee tassen met inhoud in beslaggenomen. Na onderzoek bleken er in de twee tassen spullen te zitten waarmee drugs kunnen worden bewerkt. Daarnaast zaten in de tassen grondstoffen die volgens de wet verboden zijn. Onderzoek moet uitwijzen of met de aangetroffen grondstoffen drugs kunnen worden vervaardigd. Er zijn een 32-jarige en een 35-jarige man, een 27-jarige man uit Polen en een 41-jarige man uit Zaandam aangehouden .

De afgelopen maanden heeft de politie een speciaal project opgezet voor het aanpakken van de drugsproblematiek in de wijken Poelenburg en Peldersveld. Het heeft al tot mooie resultaten geleid. Zo is eind vorig jaar een inwoner van Peldersveld aangehouden in verband met het aantreffen van 9 kilo heroïne in een Amsterdamse woning

Samenwerken

Inwoners van een wijk zien vaak eerder dan wie dan ook dat er iets aan de hand is in hun eigen leefomgeving.. Daarom zijn tips en meldingen van burgers van groot belang bij dit soort onderzoeken. Drugsproblematiek en de overlast die daarmee gepaard gaat kan met hun hulp doeltreffender aan worden gepakt. De burgermeester zei hierover het volgende: “Burgers van Poelenburg en Peldersveld kunnen op onvoorwaardelijke steun van de gemeente en de politie rekenen.” De politie kan de drugsbestrijding niet alleen doen en heeft uw hulp nodig. “

Wat kunt u doen?

Als u informatie of tips heeft kunt u bellen met de politie op 0900-8844. Liever Anoniem? Bel dan Misdaad Anoniem op 0800-7000. U kunt meer informatie vinden via de volgende link: https://www.politie.nl/themas/drugsoverlast.html

2018127960, 2018127973