Getuigenoproep woningoverval

De bewoner werd bedreigd met een vuurwapen en gekneveld. De drie mannen doorzochten de woning. De bewoonster was op het moment van de overval boven. Zij wist naar beneden te vluchten, het huis uit te rennen en alarm te slaan. Hierop vluchtten de daders. Er werden geld en sieraden buit gemaakt.

Heeft u in de nacht van maandag en dinsdag iets verdachts gezien op of in de omgeving van het Dok wat met deze overval te maken kan hebben? Neem dan contact op met de politie op telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

2018136248