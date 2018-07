Verdachte voor verduistering aangehouden

De man was de laatste tijd kort werkzaam bij twee bedrijven in de gemeente Haarlemmermeer. Hij was daar werkzaam bij de afdeling boekhouding en wordt er van verdacht geld te hebben overgemaakt naar zijn eigen rekening. In totaal zou hij zo’n 160.000 euro hebben verduisterd. De politie heeft beslag gelegd op de tegoeden en de rekeningnummers van de man.

2018120176, 2018102875