Ruim drie kilo hennep aangetroffen na aanhouding automobilist

Agenten zagen rond 11.00 uur de 35-jarige man geen voorrang verlenen op de kruising van de Prinses Beatrixlaan en de Van Foreestweg. Hierbij vertoonde de verdachte agressief gedrag richting andere verkeersdeelnemers. De agenten besloten direct de achtervolging in te zetten, waarna de verdachte zijn auto in de Meeslaan parkeerde. Bij het uitstappen van de automobilist zagen de agenten dat hij een schoudertasje bij zich droeg met daarin vermoedelijk een blok hasj. Omdat de man zich niet kon legitimeren, wilden de agenten hem aanhouden. De verdachte maakte zich echter uit de voeten en gooide hierbij zijn autosleutels in de bosjes. Na een korte achtervolging verzette de man zich en ontstond een worsteling tussen hem en de agenten. Hierbij liep één agent een gekneusde rib en meerdere schaafwonden op. Uiteindelijk kon de man worden aangehouden en is zijn auto in beslag genomen. Uit onderzoek bleek dat in de auto ruim drie kilo hennep verborgen lag.



Geweld tegen politieagenten wordt niet geaccepteerd

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politieambtenaren hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt: agenten, rechercheurs, medewerkers van de meldkamer, baliemedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen.