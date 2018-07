Nieuwe sporen naar gezochte Gerel Palm en beelden van verdachte aanranding

Rotterdam - Vanavond brengt de politie in Opsporing Verzocht nieuwe informatie en nieuwe foto's over de gezochte Gerel Palm. Gerel Palm werd in 2017 gearresteerd in Suriname op verdenking van het neerschieten van twee mannen in Noordeloos december 2016. Hij ontsnapte en is sindsdien spoorloos. Nu is er nieuwe informatie over zijn mogelijke verblijfplaats én een beloning. Ook toont de politie in Opsporing Verzocht beelden van een man die ervan wordt verdacht een vrouw te hebben aangerand in haar woning op de Gijsinglaan. Wie herkent deze man?