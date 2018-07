Aangehouden wegens vermeend drugsdealen

De bestuurder, een 25-jarige man uit Bergen op Zoom, werd aangesproken. Toen hij zijn portier opende roken de agenten direct een hennepgeur uit de auto komen. De bestuurder verklaarde dat hij net een beetje wiet gekocht had voor eigen gebruik. De agenten vertelden hem vervolgens dat hij zijn aankoop mocht inleveren bij hen. De man pakte een tasje en wilde daar omzichtig een zakje hennep uithalen. De agenten zagen echter dat er veel meer zakjes in het tasje zaten. Ook bleek de man een geldbedrag bij zich te hebben waar hij geen plausibele verklaring voor had. Op verdenking van handel in drugs is de man toen aangehouden.

In totaal bleek de verdachte 47 gram hennep en 5 gram hasj bij zich te hebben. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar wordt hij vandaag door rechercheurs gehoord.