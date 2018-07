Bedreigd met mes

Agenten zijn direct ter plaatse gegaan en na een gesprekje met de bedreigde mannen, want het waren er twee, bleek dat de bedreiger er vandoor was gegaan in de richting van de wijk De Westrand in Roosendaal. Het signalement is doorgegeven aan de dienstdoende politiemensen en het duurde vervolgens niet lang of de man werd aangetroffen in de Jan Vermeerlaan. Omstreeks 00.15 uur is de 25-jarige man uit Dordrecht daar aangehouden door de politie. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zal de man dinsdag gehoord worden over het feit. De twee mannen die hij bedreigd zou hebben zijn 18 en komen allebei uit Roosendaal. Zij hebben aangifte gedaan.