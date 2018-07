Drugsafval aangetroffen in gestolen bestelbusje

Zevenbergschen Hoek - Maandagmiddag rond 15.00 uur ontdekten surveillerende agenten een bestelbusje dat van diefstal afkomstig zou zijn tussen bossen aan de Westelijke Parallelweg in Zevenbergschen Hoek. Het busje was niet afgesloten en had geen kentekenplaten. De agenten stelden een onderzoek in.