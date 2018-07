Politie zoekt eigenaar van lood

De 54-jarige man vertelde drie verschillende verhalen over de herkomst van het lood, dat kwam dus niet heel geloofwaardig over. De agenten hebben, na overleg met de hulpofficier van justitie, het lood en de kabelschaar in beslag genomen. De man kreeg een bekeuring voor het vervoer van inbrekerswerktuig. Er wordt door de politie onderzoek gedaan waar het lood vandaan komt.

Bij dat onderzoek vragen we uw hulp. Hebt u informatie waar het lood vandaan zou kunnen komen? Mist u lood? Dan verzoeken we u contact op te nemen met de politie. Dat kan via het algemene telefoonnummer 0900-8844 of via What’s App (06-12207006). Vermeld bij uw contact graag registratienummer 2018-165684.