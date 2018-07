Tweede verdachte overval Domino's opgepakt

Die avond even na 23.15 uur kwam er bij de ons de melding binnen dat er een overval was gepleegd door drie gemaskerde mannen. Onder bedreiging van een mes werd een geldbedrag uit de kassa weggenomen. De daders renden vanuit de Domino’s Pizza weg en vluchtten vanuit de Schaepmanlaan de wijk in. Zij waren in het zwart gekleed en droegen bivakmutsen.