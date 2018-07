Man gewond bij woningoverval

De bewoner werd onder bedreiging onder meer beroofd van een zwarte Landrover Freelander. Het slachtoffer raakte hierbij gewond en heeft zich in het ziekenhuis laten behandelen aan zijn verwondingen. Bij de overval was geen sprake van wapens.

Getuige?

De politie is bezig met onderzoek in en rond de woning en wil graag in contact komen met mensen die iets gehoord of gezien hebben. Zij kunnen contact opnemen met de politie en hun informatie delen via 0900-8844. Ook kan geheel anoniem melding worden gemaakt via Meld Misdaad anoniem 0800-7000.