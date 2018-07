Man overleden na steekincident Den Haag, verdachte aangehouden

Den Haag - Agenten kregen op dinsdag 17 juli rond 14.30 uur de melding van een steekincident in een winkel op het Hobbemaplein. Het 43-jarige slachtoffer overleed korte tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. In de winkel is een man aangehouden, zijn identiteit is nog niet vastgesteld.