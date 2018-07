Bureau GLD: Man pint met gestolen bankpas

Bureau GLD gaat in de zomerperiode door op facebook. Het laat woensdag 18 juli van deze zaak camerabeelden zien. Wie herkent deze man op de beelden? 2018247904

Ook op facebook aandacht voor een inbraak in een personenauto in Wageningen:

Wageningen, inbraak in personenauto

Op woensdagavond 24 januari 2018 tikt een onbekende man het portierraam in van een auto die geparkeerd staat aan de Brinkerweg . Er wordt onder andere een tas met laptop uit de auto weggenomen. Op beelden is te zien dat de man eerst op de fiets langs de auto rijdt en vervolgens met een zaklamp in de auto schijnt. Wie herkent hem of kan iets vertellen over deze diefstal? 2018039020

Tips?

Van bovenstaande zaken publiceren we op woensdag 18 juli 2018 rond 18:00 uur ook de bijbehorende beelden op politie.nl onder Gezocht & Vermist/ Bureau GLD.