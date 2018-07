Vuurwapen uit toiletpot gevist en boxershort ‘op scherp’

Kort na twee uur ‘s middags bezochten agenten de woning. De woning werd gecontroleerd op ‘spookbewoning’. Spookbewoning is de verzamelnaam voor het feit dat personen niet ingeschreven staan in het bevolkingsregister, maar wel in een woning verblijven. Deze mensen schrijven zich niet in of gebruiken valse papieren om uit beeld te blijven van de overheid. Ze misbruiken de panden vaak voor criminele doeleinden, safehouses en slaan er soms grote partijen cash geld, vuurwapens of drugs in op.

De bewoner ging, nadat de agenten binnen waren, naar het toilet. Tijdens de controle van de woning vonden agenten in de toiletpot een vuurwapen. Hierop werd de man, een Albanees, zonder vaste woon-of verblijfplaats, gefouilleerd. In zijn boxershort zijn scherpe patronen aangetroffen.