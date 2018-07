Enschede Politie houdt verdachte aan in zaak Het Oosterveld in Enschede

De politie is voor het onderzoek in deze zaak nog steeds op zoek naar informatie over wat er op dinsdag 3 juli en de periode voorafgaand aan 3 juli is gebeurd. Heeft u nog niet met de politie gesproken en beschikt u over informatie die voor de oplossing van deze zaak relevant kan zijn? Neemt u dan contact op met de politie via onderstaand tipformulier, of bel met 0900-8844. U kunt ook anoniem een melding doorgeven via Bel M, tel. 0800-7000.

(2018294638/hk)